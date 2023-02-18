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L’Équipe: Неймар не желает уходить из ПСЖ

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Нападающий ПСЖ Неймар планирует остаться в парижском клубе.
L’Équipe: Неймар не желает уходить из ПСЖ
  • Gettyimages.ru

Как сообщает L’Équipe, футболист настроен продолжать выступления за парижский клуб до конца своего контракта, действующего до лета 2027 года, несмотря на обрушившуюся на него критику. 

Бразилец перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. За французский клуб он провёл 172 матча, забил 117 мячей и отдал 76 результативных передач. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что представители Неймара провели переговоры с владельцем «Челси».

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