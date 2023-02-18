Чесноков считает, что Касаткина имела причины для смены тренера

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что российская теннисистка Дарья Касаткина сменила тренера из-за плохих результатов.

«Знаете, результаты Касаткиной в последнее время были грустные. Бывают ситуации, когда тренер себя исчерпал и игрок уже не понимает, что от него требуется. Может, она не видит с ним больше никаких перспектив. Ничего страшного в этом нет, если что, всегда можно будет воссоединиться», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Касаткина работала с Карлосом Мартинсом с 2019 года. Теннисистка уточнила, что уже начала занятия под руководством другого тренера.

25-летняя россиянка занимает восьмую строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России. В активе Касаткиной шесть побед в турнирах WTA. Напомним, что 26 сентября Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта.

Ранее Касаткина рассказала, как справилась с эмоциями после вылета с Australian Open.