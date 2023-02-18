Узнать больше

Чесноков считает, что Касаткина имела причины для смены тренера

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что российская теннисистка Дарья Касаткина сменила тренера из-за плохих результатов.
Чесноков считает, что Касаткина имела причины для смены тренера
  • Gettyimages.ru

«Знаете, результаты Касаткиной в последнее время были грустные. Бывают ситуации, когда тренер себя исчерпал и игрок уже не понимает, что от него требуется. Может, она не видит с ним больше никаких перспектив. Ничего страшного в этом нет, если что, всегда можно будет воссоединиться», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Касаткина работала с Карлосом Мартинсом с 2019 года. Теннисистка уточнила, что уже начала занятия под руководством другого тренера.

25-летняя россиянка занимает восьмую строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России. В активе Касаткиной шесть побед в турнирах WTA. Напомним, что 26 сентября Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта. 

Ранее Касаткина рассказала, как справилась с эмоциями после вылета с Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить