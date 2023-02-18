Турецкий журналист: за €10 млн «Галатасарай» предпочёл бы купить Захаряна, а не Дибалу

Турецкий журналист Мехмет Озкан прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

«У меня нет никакой информации о возможном переходе Дибалы. Если «Галатасарай» и совершит ещё один трансфер на сумму более €10 млн, то это будет Захарян», — сказал Озкан в видео на YouTube-канале A Spor.

По информации СМИ, «Челси», «Мальорка», «Сельта», «Порту», «Ференцварош» и «Галатасарай» претендовали на российского игрока в зимнее трансферное окно. «Динамо» хочет выручить за российского хавбека €15 млн.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Захарян хочет получать €2,5 млн за сезон в «Галатасарае».