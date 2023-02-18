Капелло: Кварацхелия — значимый игрок для «Наполи», он отлично справляется со своей задачей

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича достаточно быстро адаптировался в Италии. Сейчас Кварацхелия — значимый игрок для «Наполи», важный элемент атаки. Он отлично справляется со своей задачей», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Игра между «Наполи» и «Сассуоло» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.

Мячи забили Хвича Кварацхелия (12-я минута) и Виктор Осимхен (33-я).

На данный момент на счету 22-летнего грузина десять мячей и девять результативных передач в 19 матчах Серии А.

«Наполи» с 62 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Сассуоло» с 24 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия отметился уникальным достижением в «Наполи».