Безбородов рассудит матч Кубка России по футболу «Локомотив» — «Спартак»
- РИА Новости
Бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым назначена на игру «Локомотива» с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба РФС.
Помогать Безбородову будут судьи на линиях Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков. Резервный арбитр — Павел Шадыханов, VAR — Иван Сиденков; AVAR — Егор Болховитин и Роман Галимов.
На матче «Волга» — «Зенит» будет работать Алексей Сухой, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Михаил Иванов.
«Акрон» — «Торпедо»: Артём Любимов, ассистенты — Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин.
«Уфа» — «Ахмат»: Павел Шадыханов, ассистенты — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов.
«Звезда» — «Пари НН»: Антон Фролов, ассистенты — Рустам Мухтаров, Денис Березнов.
«Ростов» — «Урал»: Евгений Кукуляк, ассистенты — Максим Ковалёв, Владимир Миневич.
«Крылья Советов» — «Динамо»: Артём Чистяков, ассистенты — Алексей Ширяев, Андрей Образко.
ЦСКА — «Краснодар»: Павел Кукуян, ассистенты — Валерий Данченко, Варанцо Петросян.
Ранее российский арбитр Василий Казарцев рассказал, как против него подали депутатский запрос из-за пенальти.