Безбородов рассудит матч Кубка России по футболу «Локомотив» — «Спартак»

Стал известен список арбитров на матчи 1/4 финала Кубка России по футболу.

Бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым назначена на игру «Локомотива» с московским «Спартаком», сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Безбородову будут судьи на линиях Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков. Резервный арбитр — Павел Шадыханов, VAR — Иван Сиденков; AVAR — Егор Болховитин и Роман Галимов.

На матче «Волга» — «Зенит» будет работать Алексей Сухой, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Михаил Иванов.

«Акрон» — «Торпедо»: Артём Любимов, ассистенты — Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин.

«Уфа» — «Ахмат»: Павел Шадыханов, ассистенты — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов.

«Звезда» — «Пари НН»: Антон Фролов, ассистенты — Рустам Мухтаров, Денис Березнов.

«Ростов» — «Урал»: Евгений Кукуляк, ассистенты — Максим Ковалёв, Владимир Миневич.

«Крылья Советов» — «Динамо»: Артём Чистяков, ассистенты — Алексей Ширяев, Андрей Образко.

ЦСКА — «Краснодар»: Павел Кукуян, ассистенты — Валерий Данченко, Варанцо Петросян.

Ранее российский арбитр Василий Казарцев рассказал, как против него подали депутатский запрос из-за пенальти.