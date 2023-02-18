Павлюченко заявил, что возвращения в футбол ждать не стоит

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о возможном возвращении в футбол.

«Тема с «Уфой» закрыта, о чём я и говорил. Возвращения ждать не стоит? На сегодняшний день да», — цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Футболист должен был подписать контракт с «Уфой» на один матч Кубка России с «Ахматом».

41-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее Павлюченко рассказал, кто является сильнейшим нападающим РПЛ.