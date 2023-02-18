Смородская: Миранчук правильно сделал, что ушёл из «Аталанты»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Не знаю, перейдёт ли Лёша Миранчук в более сильный чемпионат или останется в Серии А, но он правильно сделал, что ушёл из «Аталанты». В «Торино» Миранчук расцвёл, начал приносить намного больше пользы, потому что получил доверие тренера и поддержку одноклубников», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года, но у клуба из Бергамо есть приоритетное право его продления до 2026 года. Экс-игрок московского «Локомотива» выступает за «Торино» на правах аренды.

27-летний россиянин в 18 матчах за «Торино» во всех турнирах забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Ранее бывший полузащитник «Ромы» Сергей Гуренко оценил игру Миранчука в составе «Торино» в чемпионате Италии по футболу.