Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
На прощании присутствовали, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России, футбольного и хоккейного клубов «Динамо».
15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.
Генеральный менеджер вашингтонской команды Брайан Маклеллан проинформировал, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам.
Ранее главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о ценности Овечкина для команды.