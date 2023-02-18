Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище

Отец российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаил Овечкин похоронен на Долгопрудненском кладбище.

Об этом сообщает ТАСС.

На прощании присутствовали, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России, футбольного и хоккейного клубов «Динамо».

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Генеральный менеджер вашингтонской команды Брайан Маклеллан проинформировал, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о ценности Овечкина для команды.