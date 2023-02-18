Узнать больше

Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище

Короткая ссылка
Отец российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаил Овечкин похоронен на Долгопрудненском кладбище.
Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

На прощании присутствовали, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России, футбольного и хоккейного клубов «Динамо».

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Генеральный менеджер вашингтонской команды Брайан Маклеллан проинформировал, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. 

Ранее главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о ценности Овечкина для команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить