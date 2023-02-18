Колыванов: последний раз «Наполи» был чемпионом при Марадоне, а в этом году может стать при Кварадоне

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Пусть продолжает в том же духе, приносит голы и победы команде. Глядишь, и другие рекорды побьёт. «Наполи» долгие годы не выигрывал Серию А, а в этом году они обязаны это сделать! Последний раз были чемпионами при Марадоне, а в этом году могут стать при Кварадоне», — цитирует Колыванова Sport24.

Игра между «Наполи» и «Сассуоло» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.

Мячи забили Хвича Кварацхелия (12-я минута) и Виктор Осимхен (33-я).

На данный момент на счету 22-летнего грузина десять мячей и девять результативных передач в 19 матчах Серии А.

«Наполи» с 62 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Сассуоло» с 24 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия отметился уникальным достижением в «Наполи».