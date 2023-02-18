Умер спортивный комментатор Писаревский

Спортивный комментатор Владимир Писаревский умер в возрасте 87 лет.

«Это случилось сегодня в шесть часов утра в 81-й больнице города Москвы», — цитирует его дочь Анастасию Писаревскую ТАСС.

Писаревский выступал за хоккейные «Динамо», «Химик» и «Трактор», в 1961 году он стал комментатором. Писаревский провёл репортажи с 26 чемпионатов мира по хоккею.

В 2003 году он получил награду от Международной ассоциации спортивной прессы за выдающийся профессиональный вклад в развитие спортивной журналистики.

Ранее сообщалось, что шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Георгий Канарейкин умер в возрасте 72 лет.