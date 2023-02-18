Ольховский считает Медведева фаворитом в матче против Димитрова

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев является фаворитом в полуфинальном матче против болгарина Григора Димитрова.

«Для меня Даня является фаворитом в матче против Григора, он сейчас находится в неплохой форме, поэтому всё реально. Я думаю, он сможет вернуться в десятку мирового рейтинга и закрепиться там вновь», — цитирует Ольховского ТАСС.

Теннисист из России в четвертьфинальном матче обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

Полуфинальный матч между Медведевым и Димитровым состоится 18 февраля.

Ранее Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Роттердаме (Нидерланды).