Ольховский считает Медведева фаворитом в матче против Димитрова
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«Для меня Даня является фаворитом в матче против Григора, он сейчас находится в неплохой форме, поэтому всё реально. Я думаю, он сможет вернуться в десятку мирового рейтинга и закрепиться там вновь», — цитирует Ольховского ТАСС.
Теннисист из России в четвертьфинальном матче обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.
Полуфинальный матч между Медведевым и Димитровым состоится 18 февраля.
Ранее Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Роттердаме (Нидерланды).