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Ольховский считает Медведева фаворитом в матче против Димитрова

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российский теннисист Даниил Медведев является фаворитом в полуфинальном матче против болгарина Григора Димитрова.
Ольховский считает Медведева фаворитом в матче против Димитрова
  • Gettyimages.ru

«Для меня Даня является фаворитом в матче против Григора, он сейчас находится в неплохой форме, поэтому всё реально. Я думаю, он сможет вернуться в десятку мирового рейтинга и закрепиться там вновь», — цитирует Ольховского ТАСС.

Теннисист из России в четвертьфинальном матче обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. 

Полуфинальный матч между Медведевым и Димитровым состоится 18 февраля.

Ранее Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Роттердаме (Нидерланды).

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