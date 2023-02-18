Волейболиста Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
- РИА Новости
«Он вместе с Дмитрием Мусэрским проходил по списку Родченкова. Но Мусэрский решил в итоге пойти на соглашение, в отличие от Ильиных. Поэтому первый уже играет, а второго только недавно дисквалифицировали на 24 месяца — через 1,5 года после начала слушания дела», — цитирует Ярёменко ТАСС.
Он также подчеркнул, что медали Олимпиады-2012 Ильиных не лишится.
Волейболист завершил карьеру в 2021 году и занял пост спортивного директора клуба «Белогорье».
Спортсмен дисквалифицирован с 13 января 2023 года до 12 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола обсудит выступление сборной на Азиатских играх.