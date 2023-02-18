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Волейболиста Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, что олимпийский чемпион 2012 года волейболист Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.
Волейболиста Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
  • РИА Новости

«Он вместе с Дмитрием Мусэрским проходил по списку Родченкова. Но Мусэрский решил в итоге пойти на соглашение, в отличие от Ильиных. Поэтому первый уже играет, а второго только недавно дисквалифицировали на 24 месяца — через 1,5 года после начала слушания дела», — цитирует Ярёменко ТАСС.

Он также подчеркнул, что медали Олимпиады-2012 Ильиных не лишится.

Волейболист завершил карьеру в 2021 году и занял пост спортивного директора клуба «Белогорье».

Спортсмен дисквалифицирован с 13 января 2023 года до 12 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола обсудит выступление сборной на Азиатских играх.

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