Пономарёв считает, что ЦСКА сможет побороться за бронзу в этом сезоне РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв назвал претендентов на медали в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Спартак» может немного подойти к «Зениту», но вряд ли питерцы упустят чемпионство в этом году. Кто ещё? «Ростов», «Динамо», ЦСКА — нет. Все эти клубы будут кувыркаться», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что если армейцы постараются, то могут занять третье место. Но, по словам ветерана, эта задача будет проблематичной для клуба.

«Зенит» по итогам 17 туров с 42 очками лидирует в чемпионате. Далее расположились «Спартак» (36 очков), «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы столичной команды в борьбе за золотые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.