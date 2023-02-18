В «Зените» рассчитывают провести ответный матч с «Сепаханом» в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб готов провести ответную игру с иранским «Сепаханом».

«Будем ждать иранскую команду у нас в Санкт-Петербурге, потому что после поражения победа будет особенно сладкой», — цитирует Медведева ТАСС.

Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.

Напомним, что подопечные Сергея Семака проводят заключительный этап тренировочных сборов в Иране. До этого они тренировались в Катаре и ОАЭ.

Ранее в «Зените» подтвердили, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ.