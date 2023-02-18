В «Зените» рассчитывают провести ответный матч с «Сепаханом» в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
«Будем ждать иранскую команду у нас в Санкт-Петербурге, потому что после поражения победа будет особенно сладкой», — цитирует Медведева ТАСС.
Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.
Напомним, что подопечные Сергея Семака проводят заключительный этап тренировочных сборов в Иране. До этого они тренировались в Катаре и ОАЭ.
Ранее в «Зените» подтвердили, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ.