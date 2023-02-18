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The Athletic: Рэтклифф сделал предложение о покупке МЮ вслед за катарским шейхом

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Британский миллиардер Джим Рэтклифф готов начать переговоры по приобретению футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
The Athletic: Рэтклифф сделал предложение о покупке МЮ вслед за катарским шейхом
  • Gettyimages.ru

По информации The Athletic, бизнесмен выразил готовность выкупить активы клуба у семейства Глейзер полностью.

18 февраля президент Исламского банка Катара шейх Джасим бен Хамад Аль Тани сообщил, что катарский консорциум готов приобрести английский клуб.

Напомним, что семья Глейзер приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за £790 млн. В ноябре 2022 года она объявила о продаже клуба.

Ранее сообщалось, что катарский шейх предложил за «Манчестер Юнайтед» €4,5 млрд.

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