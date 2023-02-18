Леандро Фернандес: Ротенберг — один из моих лучших друзей в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал, что считает Бориса Ротенберга своим лучшим другом.

«Борис Ротенберг — один из моих лучших друзей в «Динамо». Разговаривал с ним где-то полгода назад. Знаю, что он сейчас в «Локомотиве». Мы разговаривали о футболе», — цитирует Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Аргентинский защитник выступал за бело-голубых с 2006 по 2014 год. Он провёл в составе «Динамо» 235 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал девять результативных передач. В 2018 году футболист завершил карьеру.

36-летний Ротенберг выступал за «Динамо» в период с 2010 по 2016 год. Позже игрок перешёл в «Локомотив». В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее Фернандес высказался о том, что столичной команде не удаётся выиграть чемпионат России по футболу.