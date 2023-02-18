Гендиректор «Зенита» сообщил, что Ренан присоединится к команде до конца недели

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что защитник Роберт Ренан присоединится к петербургскому клубу до конца недели.

«По моей информации, Ренан на выходных будет в Санкт-Петербурге», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ренан перешёл в «Зенит» из клуба «Коринтианс» во время зимнего трансферного окна. Контракт сине-бело-голубых с защитником рассчитан на пять лет.

13 февраля Ренан выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в составе сборной Бразилии.

Ранее бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о поражении сине-бело-голубых от иранского «Сепахана» в товарищеском матче.