Гендиректор «Зенита» сообщил, что Ренан присоединится к команде до конца недели
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«По моей информации, Ренан на выходных будет в Санкт-Петербурге», — приводит слова Медведева ТАСС.
Ренан перешёл в «Зенит» из клуба «Коринтианс» во время зимнего трансферного окна. Контракт сине-бело-голубых с защитником рассчитан на пять лет.
13 февраля Ренан выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в составе сборной Бразилии.
Ранее бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о поражении сине-бело-голубых от иранского «Сепахана» в товарищеском матче.