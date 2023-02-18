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Иранский журналист: у «Сепахана» нет таких дорогих бразильцев, но есть европейский тренер

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Иранский журналист Али Карими отреагировал на поражение «Зенита» в товарищеском матче с «Сепаханом».
Иранский журналист: у «Сепахана» нет таких дорогих бразильцев, но есть европейский тренер
  • Gettyimages.ru

«У «Сепахана» нет дорогих бразильцев, как у «Зенита», но есть европейский тренер, который профессиональными программами и поведением поднял уровень этой команды на максимально возможный уровень», — цитирует журналиста Sport24.

Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.

Напомним, что подопечные Сергея Семака проводят заключительный этап тренировочных сборов в Иране. До этого они тренировались в Катаре и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что фанаты иранского «Сепахана» вывесили флаг Украины во время матча с «Зенитом».

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