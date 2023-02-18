Иранский журналист: у «Сепахана» нет таких дорогих бразильцев, но есть европейский тренер
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«У «Сепахана» нет дорогих бразильцев, как у «Зенита», но есть европейский тренер, который профессиональными программами и поведением поднял уровень этой команды на максимально возможный уровень», — цитирует журналиста Sport24.
Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.
Напомним, что подопечные Сергея Семака проводят заключительный этап тренировочных сборов в Иране. До этого они тренировались в Катаре и ОАЭ.
Ранее сообщалось, что фанаты иранского «Сепахана» вывесили флаг Украины во время матча с «Зенитом».