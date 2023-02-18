Защитник «Вашингтона» Орлов: мы обязательно должны выиграть для Овечкина и его семьи

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов считает, что клуб обязан выиграть в матче с «Каролина Харрикейнз» и поддержать нападающего Александра Овечкина.

«Мы обязательно должны выиграть для него и его семьи. Это важная причина. Мы просто не можем играть так, как в двух последних играх. Это никому не помогает — ни ему, ни нам как коллективу», — приводит слова Орлова пресс-служба НХЛ.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан проинформировал, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.

Ранее на арене «Вашингтона» почтили память отца Овечкина.