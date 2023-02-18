Сидельников: бой Павловича и Нганну точно не продлился бы пять раундов

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников высказался о возможном поединке бойца UFC Сергея Павловича и экс-чемпиона организации Фрэнсиса Нганну.

«Серёге я сейчас желаю удачи. И у него есть все данные стать чемпионом. На самом деле, было бы интересно посмотреть на Серёгу против Нганну, да и с Сирилем. Хотел бы увидеть такой поединок. Точно бой бы не продлился все пять раундов. Один или два раунда точно», — цитирует Сидельникова «Чемпионат».

Напомним, что свой последний поединок Павлович провёл против новозеландца Тая Туивасы. Бой проходил в ночь с 3 на 4 декабря на арене Amway Center во Флориде (США) и завершился досрочной победой россиянина нокаутом на первой минуте.

На счету Павловича 17 побед и одно поражение в 18 поединках MMA.

15 января Нганну освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе и покинул UFC.

36-летний камерунец провёл в промоушене семь лет, в течение которых одержал 12 побед и потерпел два поражения.

Ранее молдавский боец Сергей Спивак высказал мнение, что Павлович может стать чемпионом UFC.