Владимир Кличко: Бах представляет российские интересы, а не олимпийские ценности
«Бах не нейтрален. Он представляет российские интересы, а не олимпийские ценности. Он не может стоять под белым флагом. Спорт, бизнес и политика имеют много общего друг с другом, особенно Олимпийские игры», — цитирует Кличко Frankfurter Allgemeine Zeitung.
25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.
Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что Польша готова бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска России.