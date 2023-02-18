Владимир Кличко: Бах представляет российские интересы, а не олимпийские ценности

Бывший боксёр Владимир Кличко высказал своё мнение о позиции главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Бах не нейтрален. Он представляет российские интересы, а не олимпийские ценности. Он не может стоять под белым флагом. Спорт, бизнес и политика имеют много общего друг с другом, особенно Олимпийские игры», — цитирует Кличко Frankfurter Allgemeine Zeitung.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Польша готова бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска России.