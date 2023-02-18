Академия единоборств в Сириусе станет основной базой дзюдоистов России

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик сообщил, что новая Академия единоборств на федеральной территории Сириус станет основной базой для национальной сборной.

«Для нас Адлер и Сочи — не новое место, наши сборные здесь привыкли тренироваться. А теперь мы получили современный комплекс, равному которому в мире нет. Татами с такой поверхностью я видел только в Японии и во Франции. Наша сборная и ее ближайший резерв теперь будут находиться в академии круглогодично», — цитирует Соловейчика ТАСС.

По его словам «Сириус» — место уникальное. Соловейчик дал понять, что в сотрудничестве с командой образовательного центра ФДР планируется начать развивать программы дошкольного и школьного дзюдо.

Академия была построена на базе олимпийской арены для керлинга «Ледяной куб», реконструкция объекта началась в 2020 году. За два года арена была полностью перепрофилирована.

Ранее в Международной федерации дзюдо выступили за возвращение россиян на международные турниры.