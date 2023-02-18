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Академия единоборств в Сириусе станет основной базой дзюдоистов России

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Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик сообщил, что новая Академия единоборств на федеральной территории Сириус станет основной базой для национальной сборной.

«Для нас Адлер и Сочи — не новое место, наши сборные здесь привыкли тренироваться. А теперь мы получили современный комплекс, равному которому в мире нет. Татами с такой поверхностью я видел только в Японии и во Франции. Наша сборная и ее ближайший резерв теперь будут находиться в академии круглогодично», — цитирует Соловейчика ТАСС.

По его словам «Сириус» — место уникальное. Соловейчик дал понять, что в сотрудничестве с командой образовательного центра ФДР планируется начать развивать программы дошкольного и школьного дзюдо.

Академия была построена на базе олимпийской арены для керлинга «Ледяной куб», реконструкция объекта началась в 2020 году. За два года арена была полностью перепрофилирована.

Ранее в Международной федерации дзюдо выступили за возвращение россиян на международные турниры.

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