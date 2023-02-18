Защитник «Химок» Тихий ждёт предложений от клубов из России и Турции

Защитник подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, где может продолжить карьеру.

«Пока жду предложений от клубов из Турции, России и вообще от всех. И продолжаю тренироваться индивидуально в Москве», — цитирует Тихого «Спорт-Экспресс».

«Химки» не взяли 30-летнего защитника на учебно-тренировочные сборы. Футболист перешёл в «Химки» с 2019 года. Ранее он играл за «Енисей», «Томь», «Луч-Энергию», «Факел» и «Аланию».

Команда из Московской области с 12 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Химки» уступили «Астане» в товарищеском матче.