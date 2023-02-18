Корнеев: для «Сепахана» матч с «Зенитом» был не просто товарищеским

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о поражении сине-бело-голубых от иранского «Сепахана» в товарищеском матче.

«Сепахан» был на полном ходу, в отличной физической форме. Против них «Зениту» было сложно создавать моменты, иранцы играли плотно и иногда чрезмерно агрессивно. По ощущениям, для «Сепахана» это был не просто товарищеский матч», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Он выразил уверенность, что после этой игры тренерский штаб «Зенита» получил много информации для раздумий.

«Зенит» уступил «Сепахану» в товарищеском матче со счётом 0:2. По итогам 17 туров петербуржцы с 42 очками лидируют в чемпионате. Московский «Спартак» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении петербургского клуба от «Сепахана» в товарищеском матче.





