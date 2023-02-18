Шалимов: «Спартак» является фаворитом матча Кубка России с «Локомотивом»
«В матче с «Локо» «Спартак», конечно, фаворит, я бы оценил шансы как 60 на 40. Группа атаки «Спартака» очень сильна, и выбор разнообразный», — цитирует бывшего форварда красно-белых «РБ Спорт».
Первый четвертьфинальный матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля. Начало игры — 20:00 мск.
Ранее Шалимов прокомментировал информацию о том, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к российскому полузащитнику Александру Головину.