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Шалимов: «Спартак» является фаворитом матча Кубка России с «Локомотивом»

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Бывший нападающий «Интера» Игорь Шалимов оценил шансы «Спартака» в столичном дерби в рамках Кубка России по футболу с «Локомотивом».

«В матче с «Локо» «Спартак», конечно, фаворит, я бы оценил шансы как 60 на 40. Группа атаки «Спартака» очень сильна, и выбор разнообразный», — цитирует бывшего форварда красно-белых «РБ Спорт».

Первый четвертьфинальный матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля. Начало игры — 20:00 мск.

Ранее Шалимов прокомментировал информацию о том, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к российскому полузащитнику Александру Головину.



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