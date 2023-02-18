Кавазашвили призвал не делать трагедию из фиаско «Зенита» в товарищеской игре

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о поражении петербургского «Зенита» от иранского «Сепахана» в товарищеском матче.

«Ничего не произошло. Это обычная ситуация. У тренеров есть свои взгляды на каждый матч. Из-за этого придавать такой трагический оттенок данному моменту не стоит», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

Он подчеркнул, что «Зенит» не обязан выигрывать все матчи. По мнению Кавазашвили, сейчас происходит прикидка к началу чемпионата.

«Идут контрольные матчи, и каждый матч имеет свой определённый характер, свои задачи и цели», — пояснил он.

Встреча в Исфахане завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении петербургского клуба от «Сепахана» в товарищеском матче.