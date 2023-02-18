Узнать больше

Кавазашвили призвал не делать трагедию из фиаско «Зенита» в товарищеской игре

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили высказался о поражении петербургского «Зенита» от иранского «Сепахана» в товарищеском матче.

«Ничего не произошло. Это обычная ситуация. У тренеров есть свои взгляды на каждый матч. Из-за этого придавать такой трагический оттенок данному моменту не стоит», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

Он подчеркнул, что «Зенит» не обязан выигрывать все матчи. По мнению Кавазашвили, сейчас происходит прикидка к началу чемпионата.

«Идут контрольные матчи, и каждый матч имеет свой определённый характер, свои задачи и цели», — пояснил он.

Встреча в Исфахане завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении петербургского клуба от «Сепахана» в товарищеском матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить