Тарпищев: Кудерметова не смогла ничего противопоставить Свёнтек

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о результате полуфинального матча Вероники Кудерметовой с Игой Свёнтек на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

«Кудерметовой надо было бить и за счёт скорости пытаться лишить Свёнтек разнообразия, но нервное напряжение ей этого не позволило — было много ошибок, и после первого сета, проигранного всухую, было психологически сложно вернуться в игру», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его мнению, Свёнтек играет плотно и разнообразно, хорошо подаёт.

«Против неё есть только один вариант — за счёт скорости сделать так, чтобы не дать ей созидать. Кудерметова этого сделать не смогла, и результат закономерный», — добавил Тарпищев.

Россиянка проиграла польке Свёнтек со счётом 0:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 55 минут.

В финале турнира соперницей польки будет американка Джессика Пегула.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о пропуске российским теннисистом Кареном Хачановым двух турниров.





