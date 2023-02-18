Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Сассуоло» в матче Серии А
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.
Мячи забили Хвича Кварацхелия (12-я минута), Виктор Осимхен (33-я).
На данный момент на счету 22-летнего грузина десять голов и девять результативных передач в 19 матчах Серии А.
«Наполи» с 62 очками продолжает лидировать в чемпионате. «Сассуоло» с 24 очками занимает 15-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Кремонезе».