Катарский консорциум сделал официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Президент Исламского банка Катара шейх Джасим бен Хамад Аль Тани сообщил, что катарский консорциум готов приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

«Аль Тани сегодня подтвердил подачу заявки на приобретение 100% акций МЮ», — сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что целью является возвращение клубу его былой славы на поле и вне его.

Заявка будет полностью освобождена от долгов благодаря фонду Nine Two Foundation, который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр и инфраструктуру.

По информации СМИ, катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за £5 млрд.

Напомним, что семья Глейзер приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за £790 млн. В ноябре 2022 года она объявила о продаже клуба.

14 февраля стало известно, что американский предприниматель Илон Маск готов сделать предложение о покупке МЮ за £4,5 млрд.

Ранее сообщалось, что ирано-американский бизнесмен Джам Наджафи планирует сделать предложение в размере $3,75 млрд о покупке «Тоттенхэма».