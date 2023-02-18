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Катарский консорциум сделал официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

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Президент Исламского банка Катара шейх Джасим бен Хамад Аль Тани сообщил, что катарский консорциум готов приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

«Аль Тани сегодня подтвердил подачу заявки на приобретение 100% акций МЮ», — сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что целью является возвращение клубу его былой славы на поле и вне его.

Заявка будет полностью освобождена от долгов благодаря фонду Nine Two Foundation, который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр и инфраструктуру.

По информации СМИ, катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за £5 млрд.

Напомним, что семья Глейзер приобрела «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за £790 млн. В ноябре 2022 года она объявила о продаже клуба.

14 февраля стало известно, что американский предприниматель Илон Маск готов сделать предложение о покупке МЮ за £4,5 млрд.

Ранее сообщалось, что ирано-американский бизнесмен Джам Наджафи планирует сделать предложение в размере $3,75 млрд о покупке «Тоттенхэма».

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