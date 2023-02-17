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Тарханов: не стоит делать выводы по игре «Зенита» после матча с «Сепаханом»

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов высказался о товарищеском матче петербургского «Зенита» с иранским «Сепаханом».

«Очень скучный матч, если честно. Понятно, что по этой игре не стоит делать выводы, все покажет чемпионат. «Сепахан» забил свои голы и больше особо ничем не запомнился», — цитирует Тарханова «РБ Спор».

По его мнению, в товарищеских матчах у каждой команды свои цели и задачи.

«Ребята играют под нагрузками. Думаю, что «Зенит» уже готовится к матчу против «Волги» в Кубке России, для них это будет важная игра», — заключил Тарханов.

Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба. Напомним, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве. 

По итогам 17 туров петербуржцы с 42 очками лидируют в чемпионате. Московский «Спартак» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении петербургского клуба от «Сепахана» в товарищеском матче.

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