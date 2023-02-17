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Защитник сборной Мексики Араухо перешёл в «Барселону»

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Защитник сборной Мексики по футболу и «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиан Араухо продолжит карьеру в «Барселоне».

О сделке объявила 17 февраля пресс-служба клуба МЛС.

По информации СМИ, мексиканец должен будет подписать контракт с каталонским клубом до июня 2026 года. Сделка оценивается в €4 млн.

21-летний защитник забил два мяча и сделал 20 результативных передач в 108 матчах во всех турнирах за четыре сезона в «Гэлакси». В сборной Мексики он дебютировал в августе 2021 года и с тех пор провёл две игры.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на высказывания Матиаса Месси, брата нападающего сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, о каталонском клубе.

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