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«Барселона» подтвердила травму подколенного сухожилия у Педри

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Полузащитник «Барселоны» Педри не сможет участвовать в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы.
«Барселона» подтвердила травму подколенного сухожилия у Педри
  • globallookpress.com

У игрока диагностированы повреждения подколенного сухожилия правой ноги, задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Уточняется, что футболист должен восстановиться к игре с «Реалом» в чемпионате Испании 19 марта.

Первая игра между «Барсой» и МЮ завершилась со счётом 2:2. Голами в составе хозяев отметились Маркос Алонсо и Рафинья на 50-й и 76-й минутах. За «Манчестер Юнайтед» забил Маркус Рашфорд (52-я). Ещё один гол на свой счёт записал Жюль Кунде, отметившись автоголом.

Педри получил травму на 41-й минуте матча с английским клубом.

Ответный матч пройдёт 24 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Ранее матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» установил новый рекорд посещаемости Лиги Европы.



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