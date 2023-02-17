РФС выплатил свыше 1 млрд рублей участникам Кубка России по футболу

Российский футбольный союз обнародовал информацию о призовых выплатах клубам по итогам осенней части розыгрыша Кубка России сезона-2022/23.

Участники Кубка России получили призовые выплаты на сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что больше всех из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе турнира заработал «Урал» — 75,7 млн рублей. Суммарный объём призовых выплат после первой части Кубка России составил 1,092 млрд рублей.

Весенняя часть Кубка России может принести каждой из добравшихся до нее элитных команд почти 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что матч Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» пройдёт в Ульяновске.