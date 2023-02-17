Узнать больше

РФС выплатил свыше 1 млрд рублей участникам Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Российский футбольный союз обнародовал информацию о призовых выплатах клубам по итогам осенней части розыгрыша Кубка России сезона-2022/23.
РФС выплатил свыше 1 млрд рублей участникам Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Участники Кубка России получили призовые выплаты на сумму более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что больше всех из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе турнира заработал «Урал» — 75,7 млн рублей. Суммарный объём призовых выплат после первой части Кубка России составил 1,092 млрд рублей.

Весенняя часть Кубка России может принести каждой из добравшихся до нее элитных команд почти 200 млн рублей.

Ранее сообщалось, что матч Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» пройдёт в Ульяновске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить