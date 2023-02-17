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Непомнящий занимает шестое место после второго дня турнира в Дюссельдорфе

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий располагается на шестом месте на турнире по шахматам в немецком Дюссельдорфе WR Chess Masters после второго соревновательного дня.
Непомнящий занимает шестое место после второго дня турнира в Дюссельдорфе
  • Gettyimages.ru

Шахматист из России во втором раунде чёрными фигурами сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Еще один представитель России Андрей Есипенко чёрными также завершил вничью партию с гроссмейстером из Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым.

В активе обоих российских гроссмейстеров по одному очку. Лидирует в таблице Уэсли Со (1,5 очка).

Турнир в Дюссельдорфе завершится 26 февраля.

Ранее сообщалось, что россиянка Александра Костенюк одержала победу во втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Мюнхене.

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