Непомнящий занимает шестое место после второго дня турнира в Дюссельдорфе
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Шахматист из России во втором раунде чёрными фигурами сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.
Еще один представитель России Андрей Есипенко чёрными также завершил вничью партию с гроссмейстером из Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым.
В активе обоих российских гроссмейстеров по одному очку. Лидирует в таблице Уэсли Со (1,5 очка).
Турнир в Дюссельдорфе завершится 26 февраля.
Ранее сообщалось, что россиянка Александра Костенюк одержала победу во втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Мюнхене.