Непомнящий занимает шестое место после второго дня турнира в Дюссельдорфе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий располагается на шестом месте на турнире по шахматам в немецком Дюссельдорфе WR Chess Masters после второго соревновательного дня.

Шахматист из России во втором раунде чёрными фигурами сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Еще один представитель России Андрей Есипенко чёрными также завершил вничью партию с гроссмейстером из Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым.

В активе обоих российских гроссмейстеров по одному очку. Лидирует в таблице Уэсли Со (1,5 очка).

Турнир в Дюссельдорфе завершится 26 февраля.

Ранее сообщалось, что россиянка Александра Костенюк одержала победу во втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Мюнхене.