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Казарцев — о Соболеве: провоцирует соперников, дорисовывает нарушения

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Арбитр Василий Казарцев оценил игру нападающего Александра Соболева в составе московского «Спартака» в сезоне-2022/23.
Казарцев — о Соболеве: провоцирует соперников, дорисовывает нарушения
  • РИА Новости

«Да, иногда он провоцирует соперников, дорисовывает нарушения, но это не значит, что он занимается только этим», — цитирует Казарцева Sport24.

По его словам, если Соболев чем-то себя заведёт, то тем качественней сыграет.

«Если Саша на поле выйдет мягким и пушистым, он не будет настоящим Соболевым», — заключил Казарцев.

25-летний форвард в 16 матчах чемпионата России сезона-2022/23 забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Соболев заявил, что «Спартак» уже выигрывал никому не нужные кубки, главное — чемпионат.

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