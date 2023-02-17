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ФК ЦСКА прошёл инспекцию на соответствие домашнего стадиона требованиям МВД

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В пресс-службе московского футбольного клуба ЦСКА подтвердили, что матчи второй части чемпионата России пройдут на стадионе «ВЭБ-Арена».
ФК ЦСКА прошёл инспекцию на соответствие домашнего стадиона требованиям МВД
  • Gettyimages.ru

Домашний стадион армейской команды прошёл инспекцию на соответствие требованиям МВД, сообщает ТАСС.

Немногим ранее необходимые тестовые мероприятия для соответствия стадиона требованиям МВД провёл московский «Спартак».

Сезон в Российской премьер-лиге 13 ноября ушёл на зимнюю паузу. ЦСКА в первой домашней игре после перерыва 12 марта примет самарские «Крылья Советов». Столичный клуб с 29 очками по итогам 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА Данила Боков перешёл в «Салют» на правах аренды.

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