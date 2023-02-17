ФК ЦСКА прошёл инспекцию на соответствие домашнего стадиона требованиям МВД
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Домашний стадион армейской команды прошёл инспекцию на соответствие требованиям МВД, сообщает ТАСС.
Немногим ранее необходимые тестовые мероприятия для соответствия стадиона требованиям МВД провёл московский «Спартак».
Сезон в Российской премьер-лиге 13 ноября ушёл на зимнюю паузу. ЦСКА в первой домашней игре после перерыва 12 марта примет самарские «Крылья Советов». Столичный клуб с 29 очками по итогам 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА Данила Боков перешёл в «Салют» на правах аренды.