Тарпищев: в матче с Оже-Альяссимом Медведев играл прилично
- Gettyimages.ru
«Главное сейчас — это не форма, а уверенность и психология. В матче с Оже-Альяссимом Даниил играл прилично. Самое главное, что нет травм, форму же будет постепенно набирать», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Россиянин обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.
В следующем этапе Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Медведев одержал уверенную победу против Оже-Альяссима.