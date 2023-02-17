Тарпищев: в матче с Оже-Альяссимом Медведев играл прилично

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Главное сейчас — это не форма, а уверенность и психология. В матче с Оже-Альяссимом Даниил играл прилично. Самое главное, что нет травм, форму же будет постепенно набирать», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Россиянин обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

В следующем этапе Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Медведев одержал уверенную победу против Оже-Альяссима.