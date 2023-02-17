СЭ: Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов

Нападающему Малкому и хавбеку Клаудиньо одобрили получение гражданства РФ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба бразильца получат российские паспорта в течение весны.

По информации источника, футболисты не могут выступать за сборную России. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге.

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику бразильцев.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении петербургского клуба от «Сепахана» в товарищеском матче.