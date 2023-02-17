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Волкановски: победа Махачева надо мной — не ограбление

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Австралийский боец Александр Волкановски отреагировал на своё поражение от россиянина Ислама Махачева в титульном поединке UFC 284.
Волкановски: победа Махачева надо мной — не ограбление
  • Gettyimages.ru

«Хороший близкий бой. Со всех сторон. Ты слышишь, как люди говорят: «Ограбление!» и всё такое. Но такие близкие бои никак нельзя назвать ограблением. Я знаю, что бой мог закончиться по-всякому. Но это точно не ограбление», — заявил Волкановски на своём YouTube-канале.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Дариуш заявил, что Макгрегор может провести бой с Махачевым.

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