Волкановски: победа Махачева надо мной — не ограбление

Австралийский боец Александр Волкановски отреагировал на своё поражение от россиянина Ислама Махачева в титульном поединке UFC 284.

«Хороший близкий бой. Со всех сторон. Ты слышишь, как люди говорят: «Ограбление!» и всё такое. Но такие близкие бои никак нельзя назвать ограблением. Я знаю, что бой мог закончиться по-всякому. Но это точно не ограбление», — заявил Волкановски на своём YouTube-канале.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Дариуш заявил, что Макгрегор может провести бой с Махачевым.