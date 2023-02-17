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Тарасова поддержала Плющенко, назвав большинство судей некомпетентными

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко имеет полное право критиковать судей.
Тарасова поддержала Плющенко, назвав большинство судей некомпетентными
  • РИА Новости

«Евгений — первый олимпийский чемпион, который пошёл работать тренером, и сейчас ему многое непонятно. Он обратил внимание на тенденцию, на то, какие оценки получили его девочки за хорошие прокаты. И как его за это можно наказывать, кто это вообще придумал?» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она также подчеркнула, что Плющенко заинтересован в своей работе. По её словам, в России очень мало новых тренеров по фигурному катанию.

«Наши судьи умеют наказывать, а восхищаться, выставляя оценки, не умеют. По большей части они некомпетентные и злые люди», — добавила Тарасова.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Ранее первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская отреагировала на слова Плющенко о судействе.

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