Петржела — о поражении «Зенита» от «Сепахана»: товарищеские игры всегда такие

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении петербургского клуба от «Сепахана».

«Это поражение ничего не значит. Товарищеские игры всегда такие, всё нормально. У «Зенита» по-прежнему нет конкуренции в чемпионате России», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Он также выразил уверенность, что петербургский клуб сможет хорошо выступить во второй части чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.

Напомним, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о поражении «Зенита» в товарищеском матче с «Сепаханом».