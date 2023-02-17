Петржела — о поражении «Зенита» от «Сепахана»: товарищеские игры всегда такие
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«Это поражение ничего не значит. Товарищеские игры всегда такие, всё нормально. У «Зенита» по-прежнему нет конкуренции в чемпионате России», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».
Он также выразил уверенность, что петербургский клуб сможет хорошо выступить во второй части чемпионата России.
Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.
Напомним, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве.
Ранее бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о поражении «Зенита» в товарищеском матче с «Сепаханом».