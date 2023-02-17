Relevo: Кроос может пропустить матч «Реала» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Кроос испытывает проблемы с желудком, из-за чего он сильно похудел.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 29 матчей за команду, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» пройдёт 21 февраля.

Ранее агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока «Ростова» Николая Комличенко, отреагировал на новость, что в ростовском клубе не платится зарплата.