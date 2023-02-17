Footmercato: представители Неймара провели переговоры с владельцем «Челси»

Нападающий ПСЖ Неймар может продолжить карьеру в «Челси».

По информации Footmercato, на встрече обсуждался возможный трансфер Неймара в «Челси». Боули презентовал представителям Неймара проект лондонской команды.

Бразилец перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. За французский клуб он провёл 172 матча, забил 117 мячей и отдал 76 результативных передач. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» обсуждает с ПСЖ трансфер Неймара за €60 млн.