Худяков уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ по окончании сезона

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков высказал мнение, что столичный клуб останется в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Конечно, давит, но если постоянно держать это в голове, лучше не станет, скорее наоборот. Думаю, весной покажем хороший футбол и выберемся оттуда, где мы находимся сейчас. Мысли материальны, поэтому скажу: да, я уверен. Думаю, у всех в команде такой же настрой», — приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс».

19-летний вратарь подписал контракт с железнодорожниками в 2021 году. Является воспитанником академии столичного клуба. Свой первый матч в чемпионате России провёл в 2021 году — вышел на 54-й минуте в игре с «Химками» после удаления вратаря Гильерме и сумел удержать нулевую ничью. Контракт с «Локомотивом» действует до 30 июня 2024 года.

«Локомотив» по итогам 17 туров с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Худяков заявил, что мог перейти в клуб чемпионата Германии по футболу.