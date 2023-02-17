L’Équipe: часть игроков ПСЖ недовольна трансферной политикой клуба

Часть игроков ПСЖ недовольна трансферной политикой клуба.

Об этом сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, лидеры команды, в число которых входят Лионель Месси и Неймар, не понимают, как руководство клуба позволило уйти полузащитнику Леандро Паредесу, а также отдало в аренду полузащитника Юлиана Дракслера. Тогда как вместо них были приобретены Витинья, Фабиан Руис и Карлос Солер.

Отмечается, что в команде недовольны ещё и тем, что клуб не смог подписать центрального защитника.

В нынешнем сезоне ПСЖ набрал 54 очка в 23 матчах и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что России будут зачислены очки за сезон-2022/23 в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по его завершении.