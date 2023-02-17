РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) обжаловал в Верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе санкции Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о том, что «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.