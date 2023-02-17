РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Ранее футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о том, что «Спартак» продлил контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.