«Шинник» направил претензию агентству, которое бронировало отель в Турции

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил о том, что клуб направил претензию агентству, которое бронировало отель в Турции, где произошла драка с украинскими футболистами.

«В рамках правового поля мы отправили запрос на основании договора между нами и агентством, которое осуществляло подбор отеля. Уже непосредственно агентство должно выяснять отношения с гостиницей. У нас с ней напрямую нет никаких договоров», — приводит слова Кулакова ТАСС.

13 февраля российские и украинские футболисты «Миная» устроили драку в одном из отелей Турции.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки не были инициаторами конфликта с украинцами.

«Шинник» выступает в Первой лиге чемпионата России по футболу. «Минай» из одноимённого села Закарпатской области играет в Украинской премьер-лиге.

Ранее защитник «Шинника» Артём Семейкин ответил на вопрос о реакции главного тренера команды Вадима Евсеева на драку с украинскими футболистами.