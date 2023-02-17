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Плющенко пожелал Костомарову скорейшего выздоровления

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал находящегося в реанимации фигуриста Романа Костомарова.
Плющенко пожелал Костомарову скорейшего выздоровления
  • РИА Новости

«Не хочу спекулировать на этой теме. Рома действительно мой близкий друг. Дай бог, чтобы он поправился и вышел из этой клиники!» — цитирует Плющенко РИА Новости.

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В сознание спортсмен пришёл спустя две недели. В начале февраля стало известно, что Костомарову ампутировали обе ступни.

По информации СМИ, у спортсмена практически отказали лёгкие. В левом лёгком работает только нижняя доля и нарастает поражение сосудистой ткани. Правое лёгкое не функционирует самостоятельно. 

Ранее стали известны новые подробности состояния Костомарова.

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