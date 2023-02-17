Узнать больше

«Барселону» и «Челси» обвинили в мошенничестве из-за трансфера Алонсо

Короткая ссылка
«Барселону» обвинили в мошенничестве из-за трансфера защитника «Челси» Маркоса Алонсо.
«Барселону» и «Челси» обвинили в мошенничестве из-за трансфера Алонсо
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб из четвёртого дивизиона Испании «Унион Адарве» подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА из-за трансфера защитника на правах свободного агента летом 2022 года.

«Барселону» обвиняют в том, что на самом деле каталонцы и «Челси» совершили обмен игроками — Пьер Обамеянг в обмен на Алонсо и ещё €12 млн.

В таком случае «Унион Адарве» мог бы получить солидарные выплаты в размере €103 тыс. за то, что Алонсо некоторое время тренировался в их системе.

В нынешнем сезоне 32-летний испанец провёл 22 матча за команду во всех турнирах и забил три гола.

Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос, хочет ли она стать тренером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить