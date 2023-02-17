«Барселону» и «Челси» обвинили в мошенничестве из-за трансфера Алонсо

«Барселону» обвинили в мошенничестве из-за трансфера защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб из четвёртого дивизиона Испании «Унион Адарве» подал жалобу в палату по разрешению споров ФИФА из-за трансфера защитника на правах свободного агента летом 2022 года.

«Барселону» обвиняют в том, что на самом деле каталонцы и «Челси» совершили обмен игроками — Пьер Обамеянг в обмен на Алонсо и ещё €12 млн.

В таком случае «Унион Адарве» мог бы получить солидарные выплаты в размере €103 тыс. за то, что Алонсо некоторое время тренировался в их системе.

В нынешнем сезоне 32-летний испанец провёл 22 матча за команду во всех турнирах и забил три гола.

Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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