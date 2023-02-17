Дариуш заявил, что Макгрегор может провести бой с Махачевым

Американец Бенеил Дариуш заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор может получить поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Если Макгрегор наконец подерётся, допустим, в июне, и победит, то он станет претендентом номер один на титульный бой. Даже если я побью Чарльза Оливейру», — цитирует Дариуша Submission Radio.

Поединок между Махачевым и австралийцем Александером Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов вручил высшую награду Минспорта республики — медаль «Сали Сулейман» — Махачеву.