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Дариуш заявил, что Макгрегор может провести бой с Махачевым

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Американец Бенеил Дариуш заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор может получить поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Исламом Махачевым.
Дариуш заявил, что Макгрегор может провести бой с Махачевым
  • Gettyimages.ru

«Если Макгрегор наконец подерётся, допустим, в июне, и победит, то он станет претендентом номер один на титульный бой. Даже если я побью Чарльза Оливейру», — цитирует Дариуша Submission Radio.

Поединок между Махачевым и австралийцем Александером Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов вручил высшую награду Минспорта республики — медаль «Сали Сулейман» — Махачеву.

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